Qatar, il Governo: "No a compensazioni per i lavoratori dei Mondiali. E' una trovata pubblicitaria"

Nessuno spiraglio. Il Qatar rispedisce al mittente le richieste di un fondo di compensazione per i lavoratori della Coppa del Mondo. "La richiesta di una duplice campagna di risarcimento guidata dalla Fifa - ha affermato il ministro del Lavoro Ali bin Samikh Al Marri in un'intervista esclusiva all'Afp - è una trovata pubblicitaria".

Il fondo di compensazione avrebbe coinvolto i lavoratori migranti non pagati, feriti o le famiglie delle persone rimaste uccise durante i lavori per i preparativi per la Coppa del Mondo.

Non solo la massima organizzazione del calcio. Human Rights Watch e Amnesty International si sono battuti infatti per ottenere un risarcimento a beneficio dei lavoratori trattati in condizioni non dignitose (fino a perdere la vita) nel Paese che ospiterà i Mondiali al via il 20 novembre.

“Ogni morte è una tragedia, ma non ci sono criteri per istituire questo fondo – ha sottolineato il ministro –. Dove sono le vittime? Avete i nomi? Il ministro ha ricordato che il suo paese ha istituito nel 2018 un fondo di compensazione per i lavoratori che non ricevono lo stipendio, anticipando la cifra di 320 milioni di euro versati solo nel 2022. Se qualcuno che ha diritto a un risarcimento non l’ha ricevuto, deve farsi avanti e noi lo aiuteremo”, ha ribadito, aggiungendo che il Qatar è disposto a esaminare i casi risalenti a più di 10 anni fa.