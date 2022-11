"The Greatest Goal": a Doha l'enorme scultura sostenibile dell'artista italiano Lorenzo Quinn

L'artista Italiano Lorenzo Quinn ha svelato la sua scultura a Doha. Figlio dell'attore Anthony Quinn e della costumista italiana Jolanda Addolori.

Quinn dice che il suo rapporto con il calcio è iniziato in giovane età, e ha giocato per squadre in Italia e negli Stati Uniti. La scultura è sostenibile, creata con materiali locali, riciclati e messi insieme da pescatori locali. Rappresenta una porta da calcio e ciò che simboleggia, e cioè il raggiungimento di uno scopo da parte di un collettivo. L'unione dei popoli per un futuro sostenibile.

Fa parte dell'impegno del Qatar e della FIFA per dimostrare la realizzazione di un Mondiale di calcio a impatto zero, una comunicazione confutata da associazioni ambientaliste e report internazionali secondo cui il costo ecologico dell'evento sarebbe almeno otto volte quello dichiarato .

Quinn ha avuto diverse commissioni in Qatar, la sua land art è molto apprezzata nel Golfo.