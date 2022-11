Mondiali e diritti umani, il calcio norvegese capofila delle proteste contro il Qatar

Il 13 novembre, a meno di una settimana dal fischio d'inizio dei Mondiali in Qatar, durante la partita Rosenborg-Sarpsborg, i tifosi della curva padrona di casa (al Lerkendal Stadion in Norvegia), hanno realizzato una enorme scenografia per ricordare i lavoratori migranti morti durante i lavori di costruzione degli stadi.

“Quante violazioni dei diritti umani ci vorranno prima che la comunità calcistica si unisca per chiedere una migliore protezione per i lavoratori migranti? Non possiamo fingere che il calcio e la politica siano estranei e non dobbiamo mai voltarci dall'altra parte quando alcuni usano il nostro bellissimo gioco per mettere in ombra le violazioni dei diritti umani. Possiamo cambiarlo insieme.” Questo un estratto del comunicato del Tromsø , squadra del massimo campionato norvegese, che per prima si è esposta per sensibilizzare sul tema dei diritti umani violati in Qatar.

Era il dicembre 2021, la squadra ha presentato una terza maglia speciale, con un codice Qr che porta a una pagina web di informazioni sugli abusi che si verificano quotidianamente nell’emirato arabo sui lavoratori che provengono dalle aree più povere del mondo.

Il Tromsø aveva anche chiesto alla federazione calcistica nazionale di boicottare la rassegna in caso di qualificazione alla fase finale, qualificazione poi non raggiunta.