In Qatar con la maglia di Maradona: sono stato il suo vice sull'ultima panchina prima della morte

“Ho lavorato con lui nel Gimnasia: lui allenava la prima squadra, io seguivo la seconda squadra, quella che per voi in Italia è la ‘primavera’. Appena 2-3 anni fa. Quando Diego è morto io ho preso il suo posto sulla panchina della prima squadra.

E lui Maradona lo ha conosciuto molto da vicino. Perché è stato uno dei suoi più stretti collaboratori durante l'ultima esperienza da allenatore: dal settembre 2019 praticamente fino al giorno della sua morte, el pibe de oro è stato sulla panchina del Gimnasia y Esgrima La Plata, squadra di La Plata in Argentina.

Si chiama Leandro Martini. Ha 48 anni. E' allo stadio Lusail di Doha per l'esordio dell'Argentina ai mondiali di calcio in Qatar. Il primo mondiale senza Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre di 2 anni fa.

La maglia in ricordo di Diego

Oggi per me era importante essere qui. Ed esserci con la maglietta che indosso: perché è quella che indossai andando in panchina nella prima partita del Gimnasia dopo la sua morte. E vincemmo".