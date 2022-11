L'esordio dell'Argentina, un nuovo capitolo nella storia delle grandi sconfitte del calcio

Il Maracanazo Per il Brasile è “Maracanazo” il sinonimo di disfatta Mondiale. Nel 1950 la squadra verdeoro di Ademir, Zizinho e Jair arriva da favorita alla finale contro l'Uruguay, nello stadio che è più che casa, è il tempio del calcio. Ma i Celeste ammantano il cielo di nero con una doppietta che tramuta la festa nel dramma di una nazione. E' il 16 luglio, una data che i brasiliani non dimenticheranno, leggende narrano un'impennata dei tassi di suicidi tra la popolazione. Di certo sappiamo di incidenti, infarti, anche per la presenza di 200mila sugli spalti, oltre la capienza del Maracanà.



Pak Doo Ik il dentista letale Nel 1966 è la Corea a rappresentare lo choc per l'Italia. Al ct Edmondo Fabbri basta un pareggio per superare la fase a gironi dei mondiali in Inghilterra, ma a Middlesbrough succede l'impensabile: è un dentista prestato al centrocampo, Pak Doo Ik, a gelare gli Azzurri, al 42' del primo tempo. (In realtà il lavoro di dentista non è stato mai provato dagli archivi della storia del calcio, ma in quelli della storia del Belpaese è rimasto Pak-Doo-il-dentista. Forse utile a definire l'immaginario truculento dell'evento). Frutta marcia viene lanciata agli italiani che rientrano. La vittoria sull'Italia promuove la squadra della Corea del Nord ai quarti di finale: la prima volta che una squadra asiatica ai quarti di finale di una coppa del mondo di calcio.

Getty Mondiali 1966, Italia battuta dalla Corea del Nord

Il Camerun choc Nel 1990 il Camerun diventa l'incubo degli argentini a San Siro. Una partita per la quale gli addetti ai pronostici, alla vigilia, si dividono solo nel dubbio rispetto a quante reti avrebbe segnato Maradona. Ma niente va come previsto. Segna uno sconosciuto Francois Omam-Biyik, e diventa qualcuno nella storia del calcio anche il portiere N'Kono (Gigi Buffon chiamerà il proprio figlio maggiore Thomas in onore proprio del portiere africano, il suo "mito" sin da bambino). Finisce 1-0 per gli africani. Gli argentini poi si riscattano e arrivano in finale dove perdono contro la Germania. Hai visto mai che la storia possa ripetersi nel 2022.

Getty Mondiali 1990, Argentina battuta dal Camerun

Il Papa che fa sognare il Senegal Ai Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud la Francia campione del mondo perde all'esordio 1-0 con il Senegal, gol di Papa Bouba Diop. I “Bleus” del ct Roger Lemerre non escono da quel girone e si arrendono a un Mondiale per loro molto breve. Primo gol del Senegal in una fase finale di un Mondiale.

Getty Mondiali 2002, Francia battuta dal Senegal

Il Mineirazo Nel 2014 tocca al “Mineirazo”. Il termine viene dallo stadio Mineirao di Belo Horizonte. Una pioggia di gol della Germania travolge il Brasile, di nuovo organizzatore e ospitante del Mondiale. Un 7-1 che non ha precedenti nella storia dei verdeoro. In precedenza il Brasile aveva perso una sola volta con un simile scarto di gol (nel 1920 contro l'Uruguay per 6-0) e non aveva mai subìto 7 reti in una partita valida per i campionati mondiali. Il termine viene dallo stadio Mineirao di Belo Horizonte.

Getty Mondiali 2014, Brasile battuto dalla Germania

La maledizione di Kazan Nel 2018 ai Mondiali di Russia la Corea del Sud manda a casa la Germania 2-0 nel recupero. I tedeschi non superano il gruppo F, e Kazan diventa una città maledetta.