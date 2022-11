L'attaccante inglese Beth Mead: "In Qatar vietata l'omosessualità, non sosterrò i mondiali"

Beth Mead, che ha una relazione con la sua compagna di squadra dell'Arsenal Vivianne Miedema, ha detto a BBC Radio 4 che il divieto dell'omosessualità in Qatar è "l'esatto contrario di ciò che credo e rispetto".

"Non è qualcosa che sosterrò o promuoverò", ha detto Mead."

Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, e i capitani di altre sette nazioni europee che si sono qualificate per la Coppa del Mondo hanno dichiarato che indosseranno una fascia antidiscriminazione durante il torneo in Qatar, che inizierà il 20 novembre.

"Anche se tifo per i ragazzi che giocheranno a calcio lì, dal momento in cui è stato annunciato ho pensato che non fosse l'idea migliore", ha detto Mead. “Siamo nel 21° secolo e ti innamori di chi ti innamori. Non importa chi sono".

Mead ha detto che non ha mai sentito di dover nascondere la sua relazione con Miedema. “Nel mondo maschile si sente il dovere di fare una dichiarazione sulla situazione. È stata una cultura e quella cultura deve cambiare. È una cosa di generazione? È una questione di cultura nel gioco? Mi piacerebbe aiutare a provare a colmare quel divario per provare a renderlo la norma”.

La 27enne ha vinto la Scarpa d'Oro ed è stata nominata giocatrice del torneo agli Europei di quest'anno per il suo ruolo fondamentale nell'aiutare l'Inghilterra a vincere il suo primo titolo importante.