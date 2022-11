Birra al bando per i tifosi in Qatar, consentito un solo marchio in orari ristretti

Alcolici vietati in Qatar, niente birra scrive in un'anticipazione il New York Times . Un cambio di atteggiamento, “un brusco voltafaccia”, scrive il quotidiano americano, perché non doveva essere così, sembrava che gli alcolici sarebbero stati consentiti nelle zone dedicate ai fan e nei bar al chiuso.

Secondo un funzionario della Coppa del Mondo che chiede al Times di restare anonimo, seguirà nelle prossime ore un annuncio ufficiale. Ha detto al quotidiano: "I funzionari del Qatar hanno deciso che l'unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà analcolico".

Il Qatar è una nazione musulmana conservatrice in cui la vendita di alcol è strettamente controllata. Secondo questa indiscrezione "i possessori di biglietti avranno accesso ai prodotti Budweiser, Budweiser Zero e Coca-Cola all'interno del perimetro dello stadio" per almeno tre ore prima delle partite e per un'ora dopo. Secondo quanto si apprende, mezzo litro sarà venduto al costo di 14 euro, un record nella storia dei mondiali.

Il Qatar ha affrontato il tema dell'alcol sin da quando la piccola nazione del Golfo ha ottenuto i diritti di ospitare la Coppa del Mondo nel 2010. L'alcol è disponibile nel paese, ma le vendite sono strettamente controllate. Alla maggior parte dei visitatori, anche prima della Coppa del Mondo, era permesso acquistare birra e altre bevande alcoliche solo nei bar degli hotel di lusso e a prezzi alti.