I calciatori della nazionale inglese si inginocchieranno prima del match contro I'Iran

Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha detto che i suoi giocatori si inginocchieranno prima del match d'esordio in Coppa del Mondo di lunedì, contro l'Iran. Un gesto antirazzista che i giocatori della Nazionale inglese hanno compiuto già in altre occasioni dalla morte di George Floyd, nel 2020.

La decisione dell'Inghilterra è arrivata al termine di lunghe consultazioni: "Pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare, per far capire che l'inclusività è molto importante", ha spiegato l'allenatore.

Anche i giocatori della Premier League si sono inginocchiati prima delle partite dopo il ritorno del calcio dalla chiusura del Covid-19 nell'estate del 2020, ma in questo campionato la Federazione ha deciso di utilizzare momenti specifici per inginocchiarsi, piuttosto che compiere il gesto a ogni partita.

Southgate ha poi parlato anche della sua squadra e delle defezioni in vista della gara contro la formazione iraniana: "In termini di disponibilità dei giocatori, tutti sono disponibili tranne James Maddison. È un po' presto per Kyle Walker, ma si è allenato con la squadra. Il suo percorso di guarigione, devo dire, è anche avanti rispetto a dove pensavamo potesse essere in questa fase", ha concluso Southgate.

Il capitano della squadra indosserà inoltre al braccio la fascia One Love per ricordare i diritti della comunità LGBTQIA+ non riconosciuti in Qatar.