Rispetto e inclusione, la cerimonia inaugurale dei Mondiali all'insegna dei valori del calcio

Realizzata dall'italiano Marco Balich, con una lunga esperienza nei grandi eventi sportivi come i Giochi Olimpici, la cerimonia è andata avanti con bandiere, luci e coreografie che hanno visto in campo anche gli Sbandieratori di Faenza.

Sul maxischermo viene proiettato il filmato di una partita giocata nel deserto oltre 50 anni fa, che aveva tra i protagonisti quello che sarebbe poi diventato l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani: "Abbiamo lavorato tanto per garantire un torneo di successo- le sue dichiarazioni - Per i prossimi 28 giorni seguiremo la grande festa del calcio in un ambiente di umana e civile comunicazione. Persone di tanti Paesi diversi verranno in Qatar: è bello che i popoli condividano e celebrino le diversità e ciò che li unisce. Che siano giorni che possano ispirare bontà e speranza".