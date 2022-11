Mondiali Qatar 2022, come vederli in 4K

Vedere tutte le 64 partite dei mondiali di calcio Qatar 2022 in 4k, ossia in altissima definizione è una realtà .

Come vedere Rai 4K sulla TV e sui device

Va anzitutto specificato che si tratta di un canale basato su una particolare tecnologia ibrida ovvero di tipo HbbTV. Per vederlo non è infatti sufficiente un normale decoder (integrato o esterno), ma una cosiddetta smart tv, un televisore compatibile connesso a Internet: il segnale è infatti trasmesso in streaming. Per questo motivo è necessario disporre di una connessione da almeno 15 Mbps