Contro ogni pronostico: Argentina - Arabia Saudita 1-2, un esordio da dimenticare per i sudamericani

Tanti tifosi dell'Argentina hanno riempito oggi lo stadio Lusail in occasione della sfida con l'Arabia Saudita, con striscioni, cartonati e tamburi in onore dell'indimenticato Diego Armando Maradona. E mai si sarebbero aspettati quel che è accaduto: perdere la partita d'esordio contro ogni pronostico.



Siamo nel girone C. Parte fortissimo l’Argentina. Subito una VAR nei primi minuti di gioco, porta a verificare la trattenuta in area di Abdulhamid su Paredes: rigore e Messi non sbaglia. Al 10’ Argentina 1, Arabia Saudita 0.

Al 28’ Lautaro Martinez segna su pallonetto ma il gol viene annullato. Il taglio non era perfetto come sembrava e la VAR decreta il fuorigioco. Un altro annullamento, senza ricorso all'aiuto elettronico, sempre per fuorigioco al 33'. Al 41' De Paul in area saudita spreca dal centro area una palla dopo la punizione calciata dalla Pulce. La formazione araba è viva e mostra efficacia nel contrastare l'azione offensiva dei sudamericani ma si fa vedere poco dall'altra parte del campo. Finisce così il primo tempo.