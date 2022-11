Verso i Mondiali, i primi "italiani" ufficialmente convocati

Primi bilanci sugli “italiani” che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar. Virgolette d'obbligo giacché - evidentemente - non indosseranno maglie azzurre; parliamo infatti dei calciatori che militano nel nostro campionato convocati dalle rispettive nazionali. Si tratta di un consuntivo sommario visto che al momento solo 13 selezioni su 32 hanno sciolto la riserva sui nomi che partiranno alla volta dell'Emirato. Ma sono le ultime ore di incertezza, domani bisogna ufficializzare le liste.

Le ultime: non ci saranno “italiani” nell'Inghilterra di Southgate. Niente Mondiali per Fikayo Tomori, Tammy Abraham e Chris Smalling. Il centrale del Milan e i due giocatori della Roma non figurano tra i 26 sui quali scommette il ct.

Per ora, su 14 nazionali sono 11 quelle hanno convocato "italiani": si contano 27 atleti provenienti da 16 club del nostro Paese. E' la Juventus a guidare questa speciale classifica con 5 calciatori. Alle spalle Milan e Inter. Selezionati anche due giocatori che militano in Serie B, Cheddira del Bari e Karacic del Brescia.



RESOCONTO PARZIALE PER CLUB

JUVENTUS: 5

Difensori

Alex Sandro (Brasile)

Danilo (Brasile)

Bremer (Brasile)

Centrocampisti

Adrien Rabiot (Francia)

Weston McKennie (Juventus)

MILAN: 4

Difensori

Theo Hernandez (Francia)

Fode Ballo-Touré (Senegal)

Sergino Dest (Stati Uniti)

Attaccanti

Olivier Giroud (Francia)

Charles De Ketelaere (Belgio)

INTER: 3

Portieri

Andrè Onana (Camerun)

Centrocampisti

Marcelo Brozovic (Croazia)

Attaccanti

Romelu Lukaku (Belgio)

TORINO: 2

Difensori

Ricardo Rodriguez (Svizzera)

Centrocampisti

Nikola Vlasic (Croazia)

ATALANTA: 1

Centrocampisti

Mario Pasalic (Croazia)

BOLOGNA: 1

Centrocampisti

Michel Aebischer (Svizzera)

FIORENTINA: 1

Centrocampisti

Sofyan Amrabat (Marocco)

NAPOLI: 1

Centrocampisti

Andre-Franck Zambo-Anguissa (Camerun)

SALERNITANA: 1

Attaccanti

Boulaye Dia (Senegal)

SAMPDORIA: 1

Centrocampisti

Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

SASSUOLO: 1

Difensori

Martin Erlic (Croazia)

SPEZIA: 1

Difensori

Ethan Ampadu (Spezia)

UDINESE: 1

Difensori

Enzo Ebosse (Camerun)

VERONA: 1

Centrocampisti

Martin Hongla (Camerun)

BARI: 1

Attaccanti

Walid Cheddira (Bari)

BRESCIA: 1

Difensori

Fran Karacic (Australia)

RESOCONTO PARZIALE PER NAZIONALI

BRASILE

Difensori

Alex Sandro (Juventus)

Danilo (Juventus)

Bremer (Juventus)

AUSTRALIA

Difensori

Fran Karacic (Brescia)

SVIZZERA

Difensori

Ricardo Rodriguez (Torino)

Centrocampisti

Michel Aebischer (Bologna)

CROAZIA

Difensori

Martin Erlic (Sassuolo)

Centrocampisti

Marcelo Brozovic (Inter)

Mario Pasalic (Atalanta)

Nikola Vlasic (Torino)

FRANCIA

Difensori

Theo Hernandez (Milan)

Centrocampisti

Adrien Rabiot (Juventus)

Attaccanti

Olivier Giroud (Milan)

GALLES

Difensori

Ethan Ampadu (Spezia)

CAMERUN

Portieri

Andrè Onana (Inter)

Difensori

Enzo Ebosse (Udinese)

Centrocampisti

Martin Hongla (Verona)

Andre-Franck Zambo-Anguissa (Napoli)

STATI UNITI

Difensori

Sergino Dest (Milan)

Centrocampisti

Weston McKennie (Juventus)

BELGIO

Attaccanti

Charles De Ketelaere (Milan)

Romelu Lukaku (Inter)

MAROCCO

Centrocampisti

Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

Attaccanti

Walid Cheddira (Bari)

SENEGAL

Difensori

Fode Ballo-Touré (Milan)

Attaccanti