Lavori forzati e tratta di esseri umani, gruppo francese sotto accusa per stadi in Qatar

Il gigante francese del settore costruzioni, BTP Vinci, ha annunciato stamattina in un comunicato che i giudici hanno convocato la sua filiale Vinci Constructions Grands Projets "in vista di un'eventuale apertura di inchiesta" a suo carico nel quadro delle condizioni di lavoro nei cantieri in Qatar per la Coppa del mondo di calcio che comincia fra 13 giorni.

Il gruppo, che esprime "rammarico" per la convocazione, respinge le accuse, soprattutto quelle di "lavoro forzato" e di "tratta di esseri umani".

L'istruttoria era stata aperta nel novembre 2019 dopo alcune denunce di associazioni per la lotta alla schiavitù moderna e di 7 ex lavoratori indiani e nepalesi impiegati nei cantieri. Vinci viene accusata di "tratta di esseri umani e lavoro incompatibile con la dignità umana", con persone esposte "a pericolo di vita".

Secondo una delle organizzazioni accusatrici, l'ONG Sherpa,gli impiegati immigrati che lavoravano nei cantieri per la coppa del mondo si sono visti confiscare il passaporto e sono stati obbligati a restare al lavoro fra 66 e 77 ore a settimana. Alloggiavano, continua l'ONG, ammucchiati in piccolissime stanze con sanitari insufficienti e remunerazioni senza alcun rapporto con il lavoro fornito.