La rottura tra Ronaldo e United piomba sui mondiali, Fernandes: siamo concentrati sulla nazionale

La rottura tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United piomba sui mondiali di calcio. La notizia è arrivata infatti a 48 ore dall’esordio del Portogallo in Qatar.

Così la tradizionale conferenza della vigilia è stata monopolizzata dal tema Cr7. Anche se il fuoriclasse non era presente.

La gran parte delle domande al ct Fernando Santos e a Bruno Fernandes, giocatore della Nazionale e compagno di squadra di Ronaldo allo United, sono state dedicate proprio alla notizia della separazione.

“Cristiano ovviamente non ha discusso con me la sua decisione - ha detto Fernandes -. La questione appartiene a lui e alla sua famiglia. Noi tutti siamo concentrati al 100% sulla nazionale: sappiamo quanto è importante giocare per la nazionale. Cristiano e tutti noi, in questo momento, stiamo vivendo il sogno di ogni giocatore”.

“Cristiano Ronaldo è stato per me una ispirazione, e quindi per me è un sogno poter giocare con lui. Ma noi sappiamo che niente dura per sempre. Cristiano ha preso una decisione per la sua vita e per la sua carriera, noi dobbiamo rispettare la sua decisione. Ogni decisione deve essere rispettata, indipendentemente se la condividiamo o meno”.

Sulla stessa scia il ct Fernando Santos: la vicenda Ronaldo non ci distrae, “siamo concentrati solo sulla coppa del mondo”.