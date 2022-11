La Croazia prende il largo e si impone 4 a 1 sul Canada. E' prima con il Marocco a 4 punti

Vittoria netta per la squadra di Dalic. La rete di Davies dopo appena un minuto illude il Canada. Nella ripresa la Croazia (dopo il primo tempo sul 2 a 1 per la nazionale a scacchi) ristabilisce le “distanze previste” e chiude sul 4 a 1: reti di Kramaric, Livaja, ancora Kramaric, e Majer in pieno recupero.

Croazia e Marocco ora guidano il Gruppo F con 4 punti. Il primo tempo Pronti-via: cross dalla destra di Buchanan verso il centro dell'area, dove Davies anticipa tutti e colpisce di testa portando subito in vantaggio il Canada. E' un gol da primato perché immediato, e perché è la prima marcatura dei nordamericani nella storia dei Mondiali.



Dopo un quarto d’ora il ritmo di gioco si abbassa, con le due squadre che si studiano a centrocampo. Al 26esimo Kramaric va in gol per la Croazia, ma il gol viene subito annullato per fuorigioco di Livaja. Dieci minuti dopo la rete è valida: sugli sviluppi dell'azione del calcio d'angolo, Perisic, dal limite dell'area trova un filtrante per Kramaric che, da posizione defilata, colpisce di sinistro mettendo il pallone nell'angolino opposto.



In meno di dieci minuti la squadra di Dalic firma il sorpasso. Juranovic, dopo una bella azione personale, pesca Livaja (ex Inter, Empoli e Cesena) che, dal limite dell'area, di sinistro, mette la palla all'angolino alla destra della porta difesa da Borjan. 2-1 per la Croazia.

Secondo tempo Nella ripresa occasione per il Canada al 49esimo: tiro improvviso del nuovo entrato Osorio dai 20 metri, con il pallone che va a sfiorare il palo alla destra della porta della Croazia. Cinque minuti dopo Modric, dalla destra, pesca Kramaric al limite dell'area. Il numero 9 colpisce di destro quasi a colpo sicuro, ma Borjan, grazie a un ottimo intervento, devia in angolo. Continui rovesciamenti di fronte. Al 56esimo Buchanan pesca infatti David al limite dell'area. Il numero 20 va al tiro di destro, con il portiere della Croazia che alza il pallone sopra la traversa. Al 70esimo la nazionale di Dalic incrementa il vantaggio. Perisic pesca dalla sinistra Kramaric che stoppa di destro e rientra sul sinistro, superando il diretto avversario e poi mettendo il pallone nell'angolino alla destra della porta canadese. Doppietta per l'attaccante dell'Hoffenheim.