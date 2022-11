Zero a zero: un tempo per parte, pareggio emozionante e giusto tra Danimarca e Tunisia

Un palo, due reti annullate, un check Var nel finale che avrebbe potuto portare all'assegnazione di un rigore per la Danimarca. E' stata una partita quanto mai ricca di emozioni quella tra gli scandinavi e la Tunisia, scesa in campo con un approccio tutt'altro che rinunciatario. Alla fine è 0 a 0, ed il primo pareggio di Qatar 2022 è un risultato giusto. PRIMO TEMPO All’11esimo Tunisia vicina al vantaggio: destro di Drager dai venti metri, palla deviata che spiazza Schmeichel e finisce fuori davvero di un soffio. Al 24esimo Jebali scatta appena oltre il centrocampo arrivando davanti al portiere danese e andando a segno, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il palleggio scandinavo non fa male alla Tunisia, che lascia manovrare la squadra di Hjulmand ben lontana dalla sua area. Al 39esimo calcio d'angolo per gli africani: battuta bassa verso il primo palo dove si inserisce Laidouni che tenta un gran destro. Palla alta ma non di molto. 4 minuti dopo straordinaria parata di Schmeichel su Jebali, liberato centralmente (in sospetto fuorigioco), ma il riflesso del portiere danese è prodigioso. Palla in angolo.

SECONDO TEMPO Al 51esimo grande occasione potenziale per la Tunisia, che dalla propria area fa partire un contropiede micidiale, con Laidouni che arriva fino al limite dell'area avversaria ma poi viene fermato. 4 minuti più tardi la Danimarca va in gol con Skov Olsen ma tutto è vanificato dal fuorigioco di Damsgaard nella prima parte dell'azione. Al 69esimo nuova opportunità per gli scandinavi. Eriksen conclude dalla media distanza, ottima la riposta del portiere tunisino Dahmen. Sugli sviluppi del corner palo colpito da Cornelius, Danimarca a un soffio dal vantaggio.

AP Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo D - Danimarca-Tunisia - Palo di Andreas Cornelius