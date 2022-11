Mondiali, Brasile: "Calcio strumento di trasformazione sociale, deve unire non dividere"

Più si avvicina il fischio d'inizio e più se ne parla : il Qatar è un Paese dove non vige una democrazia compiuta, dove lavoratori sono stati sfruttati per costruire le infrastrutture del Mondiale e a migliaia hanno perso la vita, e dove i diritti civili, specialmente quelli legati alla libera espressione della sessualità, sono negati. Associazioni, istituzioni, e anche brand, hanno preso posizione sull'inopportunità dell'assegnazione al Qatar di un così grande evento sportivo, ne diamo conto in questa mappa sempre aggiornata , ma non mancano le risposte di chi invece difende questa scelta. Lo ha fatto oggi la Confederazione brasiliana di calcio, con queste parole:

"Concordiamo con la Fifa che l'obiettivo principale della comunità sportiva sia il calcio prima e durante la prossima Coppa del Mondo. Il calcio ha la vocazione di essere strumento di trasformazione sociale e di costruzione di un mondo migliore. Abbiamo tutti bisogno di riflettere su cosa possiamo e dobbiamo fare insieme per questo, in questo momento compresa la valutazione di come il calcio può contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite'".

Continua la Federcalcio verdeoro:

"Siamo consapevoli delle difficoltà nel costruire dialoghi tra culture e il calcio è il nostro comune denominatore, sottolineando molto più ciò che ci unisce che ciò che ci separa. Siamo pienamente d'accordo nella consapevolezza che, insieme alla Fifa, alle autorità del Qatar e ad altri, le questioni non calcistiche vengono affrontate nella certezza che il calcio può essere una forza per un cambiamento positivo nelle società di tutto il mondo".

"La Coppa del mondo è un evento magico, sempre storico, da sempre ricordato soprattutto per il calcio, per la passione e l'emozione che porta nel cuore di miliardi di tifosi in tutto il mondo. Ci auguriamo che la nostra nazionale possa far parte di questa storia per le migliori ragioni e che il calcio brasiliano delizi ancora una volta generazioni di tifosi di tutti i continenti", si augura la Confederazione.

"Come ricorda sempre la Fifa, questo torneo sarà anche un'opportunità per i tifosi di tutto il mondo di incontrarsi e vivere insieme in pace e gioia indipendentemente dalla loro origine, religione o orientamento sessuale, uniti dal linguaggio universale del calcio".