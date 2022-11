Inaugurata la "fan zone" dei Mondiali: qui la birra è permessa

Ci ha colpito uno di loro. Passeggiava divertito per il Fan Festival, con la sua barba blu e sorretto da un bastone. E’ arrivato qui lunedì scorso. Ha 74 anni. Ed è al suo quinto mondiale. Tutto per la sua nazionale: il Messico. Anche se quella barba blu è dedicata al suo club, del quale porta con orgoglio la maglia: Atlante, di Città del Messico.

E’ stata inaugurata oggi, alle ore 19 locali (quando in Italia erano le 17).

Qui la Fifa ha allestito il Fan Festival: un grande parco a tema per tutti i tifosi arrivati qui per seguire il Mondiale. E’ un’area che può ospitare fino a 40mila persone.

Fan Festival Official Opening - FIFA World Cup Qatar 2022

Nella fan zone non manca poi il maxi store per comprare le maglie delle nazionali e ogni tipo di gadget di Qatar 2022.

Per tifosi e appassionati di calcio, ovviamente, non poteva mancare un campo di calcio dove sfidarsi in serrate partite 3-3: e poco importa se si indossa la maglia del Messico e al gol si festeggia con il “siuuu” di Cristiano Ronaldo.