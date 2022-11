L'Iran passa nell'ultimo scampolo di match e si impone 2 a 0 sul Galles

Tre punti quanto mai meritati. L'Iran si riscatta dopo l'esordio disastroso contro l'Inghilterra e porta a casa una vittoria preziosa in chiave qualificazione. Primo tempo con poche chiare occasioni da rete. Nella ripresa la squadra di Queiroz cambia marcia e dopo una serie di opportunità, e due pali, va in gol con Chesmi e Rezaeian negli ultimi scampoli dell'ormai consueto maxi recupero. Nel pre partita i calciatori iraniani non replicano il gesto di protesta della sfida di esordio contro l'Inghilterra quando non avevano cantato l'inno in segno di vicinanza alla protesta contro la repressione nella Repubblica islamica. Stavolta lo intonano e i tifosi si commuovono.

Ma sugli spalti non mancano tifose e tifosi iraniani che omaggiano Maha Amini e la protesta per la libertà delle donne in patria.

PRIMO TEMPO

Il primo tiro, al secondo minuto, è del Galles: Williams si libera da fuori area e calcia: pallone alto non di molto. All’ottavo ottimo scambio tra Taremi e Azmoun, il Galles riesce a chiudere all'ultimo. Quattro minuti dopo il portiere dell'Iran salva su Moore che si era avventato in scivolata sul pallone a due passi dalla porta. Prima grande occasione della partita. Al 15esimo l’Iran va in vantaggio, ma il Var annulla il gol per fuorigioco; a segno Gholizadeh che era apparso subito però in posizione di offside.

Al 23esimo Azmoun ci arriva di testa, la sua conclusione finisce vicina all'esterno della rete. Nella parte centrale della prima frazione non si registrano azioni meritevoli di finire sul taccuino. Al 42esimo angolo per il Galles, imbucata per Moore che lascia a Wilson, ma il suo tiro viene deviato da un difensore. In pieno recupero Azmoun a un passo dal gol: l'attaccante si avventa su un cross in area anticipando il difensore, ma non riesce ad impattare a pochi metri dalla porta

Al 48esimo brutto fallo: Rodon colpisce Taremi in scivolata, intervento pericoloso e cartellino giallo.