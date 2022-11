Protesta della Germania contro la Fifa: foto con bocca tappata

E forse anche per questo poco prima dell'inizio della partita un assistente è andato da Neuer per controllare la fascia.

La Germania non ci sta al “no” della Fifa alle fasce da capitano “one love” e decide di mostrarlo in mondovisione. Al momento della foto di rito pre-partita la formazione tedesca decide di farsi fotografare con la bocca tappata.

Mondiali di calcio Qatar 2022, Germania - Giappone, arbitro fa togliere la fascia "One love" al portiere Neuer

E intanto sui social moltissimi utenti hanno notato che la regia internazionale non concedeva nessuna ripresa stretta sul portiere tedesco, rendendo quindi impossibile capire se effettivamente era entrato in campo sfidando i divieti oppure no.

Poi il dubbio si è sciolto. Neuer ha obbedito all'ordine, ma il gesto della bocca tappata contro la Fifa è senza precedenti.