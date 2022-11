In diretta la giornalista della BBC Alex Scott indossa la fascia arcobaleno

L'ex calciatrice della nazionale inglese, Alex Scott, ora inviata Bbc in Qatar, si è presentata in diretta da Doha indossando il simbolo a sostegno dei diritti civili sul braccio. L'atteggiamento del network britannico verso i mondiali di calcio è stato molto chiaro già ieri sorprendendo i propri telespettatori sparsi per tutto il globo ignorando la cerimonia d'apertura (salvo per i primi due minuti) e proseguendo invece il dibattito sulla violazione dei diritti dei migranti nell'emirato.

Alex Scott che ha iniziato a giocare a calcio da bambina arrivando ad indossare la maglia della nazionale inglese, con la quale ha ottenuto un secondo posto agli Europei in Finlandia 2009 e un terzo posto ai Mondiali del Canada del 2015 e infine quella della Nazionale britannica in rappresentanza del Regno Unito alle Olimpiadi di Londra 2012.

I calciatori invece non hanno potuto indossare quella fascia come annunciato, perché la FIFA ha imposto una fascia ufficiale contro le discriminazioni.