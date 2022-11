Mondiali, alle 20 la sfida dai mille significati: Iran - Usa. Inghilterra vicina agli ottavi

Ancora tutto aperto nel girone B. Con la doppia sfida delle 20 di questa sera si deciderà chi passerà agli ottavi di finale.

L'Inghilterra è vicina alla qualificazione, ma dovrà vedersela con un avversario tutt'altro che agevole: il Galles. Alla nazionale di Southgate basta un pareggio. Ma ovviamente l'obiettivo è il primo posto in classifica. Il Galles invece ha una sola possibilità: vincere e poi guardare quello che accade sull'altro campo.

In contemporanea, infatti, una partita dai mille significati: Iran e Stati Uniti. Chi vince passa. Ma alla squadra di Teheran potrebbe bastare anche il solo pareggio.

Qui tutte le regole e i criteri per decidere chi si qualifica agli ottavi in caso di pari punti in classifica.

L'appuntamento con il girone B è alle ore 20: