"Ho paura di parlare di diritti umani", dichiarazione shock del capitano del Belgio

Il tema della difesa de diritti Lgbtq+ e dei diritti umani in generale sta mettendo in difficoltà molti protagonisti dei Mondiali in Qatar, che in conferenza stampa vengono sollecitati a esprimersi sulla questione, specie dopo l'iniziativa schock della nazionale tedesca che si è fatta fotografare con la mano sulla bocca in segno di protesta contro la Fifa e i suoi divieti.

Tanta è la tensione, che il capitano del Belgio, Jan Vertonghen, è arrivato a dire in conferenza stampa di avere "paura" di parlare di diritti umani. "Temo che se dico qualcosa al riguardo potrei non essere in grado di giocare - ha detto il difensore, che stasera è in campo contro il Canada -. È un'esperienza che non ho mai provato prima nel calcio. Mi sento controllato. Ho persino paura di dire qualcosa al riguardo. Stiamo solo esprimendo idee normali su razzismo e discriminazione e se non puoi nemmeno parlarne, questo dice tutto. Mi fermo qui".