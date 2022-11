Aumentano le assenze al Mondiale: fuori il numero 1 e 2 del Pallone d’oro, a rischio Messi

Si moltiplicano gli infortuni alla vigilia del Mondiale di calcio. E, in alcuni casi, si tratta di forfait eccellenti. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Karim Benzema, fermato ieri da una lesione muscolare. E così Qatar 2022 perde il neo Pallone d’oro. Un’assenza che pesa nello spettacolo. E anche nelle speranze della Francia.

Così come non ci sarà il numero 2 nella classifica del Pallone d’oro: Sadio Mané. Dopo l’infortunio con la maglia del suo club – il Bayern Monaco – il Senegal aveva provato a recuperarlo, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.

Problemi anche in casa Argentina: il giocatore dell’Inter Joaquin Correa non si è potuto unire al gruppo per un “risentimento tendineo” che non è riuscito a recuperare. Così come l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha dovuto dire addio al Mondiale per un problema muscolare.

E grande apprensione c’è per Lionel Messi: negli ultimi giorni ha tenuto sessioni di allenamento personalizzate. Probabile la sua assenza nella partita di esordio dell'Argentina, martedì contro l’Arabia Saudita.