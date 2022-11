Il ct iraniano Queiroz: "L'Iran rappresenta tremila anni di storia e cultura. Rispettatelo"

Sembra pattinare Carlos Queiroz, ct portoghese dell'Iran. Pattina tra le mancate prese di posizione contro la repressione degli Ayatollah, e il sostegno alle scelte dei calciatori a supporto della mobilitazione per la libertà delle donne iraniane.

"In Iran - ha detto - ci sono tremila anni di storia e cultura da rispettare", una dichiarazione che appare figlia di questa duplice volontà.

A proposito dei fischi ai calciatori che nel match di esordio contro l'Inghilterra avevano scelto di non cantare l'inno in segno di protesta contro ciò che sta accadendo in Iran, Queiroz aveva affermato: "Chi non ci vuole sostenere, resti a casa".