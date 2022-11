Rivolte in Iran, due calciatori della nazionale iraniana esprimono solidarietà e condoglianze

Due giocatori iraniani impegnati nel Mondiale in Qatar hanno inviato le condoglianze alle famiglie delle vittime ed espresso solidarietà al movimento di protesta, pesantemente represso, che ha scosso la Repubblica islamica per due mesi.

"Vorrei inviare le mie condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari negli ultimi eventi e vorrei che sapessero che siamo al loro fianco", ha detto il sostituto portiere Hossein Hosseini in una conferenza stampa a Doha, due giorni prima dell'esordio dell'Iran nel torneo, giocherà lunedì contro l'Inghilterra nel girone B.

Anche l'attaccante Vahid Amiri, che gioca nel campionato iraniano come Hosseini, ha espresso "solidarietà alle famiglie che hanno perso i propri cari".

In basso le immagini dei loro account Instagram, la loro foto profilo è il nero del lutto.

Ad aver parlato era stato già Sardar Azmoun, che gioca nel Bayer Leverkusen, su Instagram dove ha oltre 5 milioni di followers: “Un dolore nel cuore della Nazionale che la storia non dimenticherà mai”.

E continua a pubblicare post di solidarietà (come quello che riportiamo qui sotto) nonostante abbia dichiarato in diverse occasioni di aver subito pressioni per smettere di esporsi.