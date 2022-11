Il presidente dell'Iran alla squadra: "Grazie. Avete portato al popolo la dolcezza della vittoria"

Un cambio di orientamento netto in Iran dopo la vittoria della squadra guidata dal ct Carlos Quiroz sul Galles. Tutt'altri toni dai media nazionali rispetto all'esordio da dimenticare contro l'Inghilterra, caratterizzato peraltro dal silenzio dei calciatori sulle note dell'inno. Un modo per sottolineare il supporto degli atleti alle proteste per la libertà delle donne in patria.

"I dragoni sono caduti in ginocchio davanti ai ghepardi iraniani", ha titolato in apertura il sito dell'agenzia ufficiale Irna. "I ghepardi - fa eco l'agenzia Isna - sono tornati ai Mondiali dando la caccia ai dragoni".

Titoli in scia con le parole cariche di enfasi pronunciate dal tecnico portoghese a fine partita: "Siamo riusciti a restituire - ha evidenziato - il nostro orgoglio e il nostro prestigio, riconquistando la nostra dignità'".

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha diffuso un messaggio di "ringraziamento" ai membri "laboriosi e zelanti" della nazionale, che "hanno portato al popolo la dolcezza della vittoria". "Le buone preghiere della nazione vi guideranno nel proseguimento di questo cammino", ha aggiunto Raisi nel messaggio diffuso dai media di Stato.

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra e il silenzio sull'inno, i calciatori della nazionale erano stati fortemente criticati dall'ala ultraconservatrice in patria, tanto che il giornale Kayhan li aveva definiti "traditori".