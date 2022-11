Lo spogliatoio della nazionale giapponese: pulizia maniacale, Fifa diffonde questa foto e ringrazia

Quella giapponese è diventata un'abitudine ormai, tanto bella quanto rara, così come accaduto anche nel 2018. Ancora una volta il Giappone ha dato l'esempio e, dopo la vittoria storica contro la Germania nel primo match dei Mondiali Qatar 2022, ha lasciatogli spogliatoi in uno stato impeccabile, come risulta da una foto postata dalla Fifa sui social network. Armadietti svuotati, pavimento e panche perfettamente puliti, asciugamani piegati, bottiglie e sul grande tavolo al centro dello spogliatoio, dei piccoli origami.