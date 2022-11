Lewandowski riporta l'Arabia Saudita sulla Terra: la Polonia batte i falchi verdi 2-0

Un risultato ingeneroso il 2-0 per la Polonia . L'Arabia Saudita ha combattuto e per lunghi tratti prevalso. Ma il gioco del calcio trova l'epilogo sempre e solo nell'area di rigore. E lì Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona, ha recitato la sua parte meglio di tutti gli altri, suggellando poi il risultato finale.

Nel primo tempo un pressing serrato, con tanti falli, rende tesa l'atmosfera. Vengono ammoniti per la Polonia Kiwior (15’) e Cash (16’), quest’ultimo per un brutto intervento su Salem Al Dawasari, attaccante ormai eroe nazionale dopo il gol della vittoria contro l’Argentina. E dopo tre minuti arriva anche la terza ammonizione per i polacchi, stavolta il giallo è per Milik. Ma l’arbitro sanziona anche l’Arabia Saudita, Al Malki, per eccessive proteste.

I sauditi dominano il match finché non accade quel che rende il calcio il gioco più bello e spietato: il gol che cambia tutto. Al 39’ Lewandowski, dopo essere stato fermato dal portiere avversario, serve all'indietro per Zielinski che di potenza piazza la palla in rete.