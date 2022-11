Luis Enrique ricorda la figlia Xana che avrebbe compiuto oggi 13 anni: "Baci, ovunque tu sia"

"Amore, ovunque tu sia, tanti baci e trascorri un grande giorno. Ti amiamo". È il messaggio video del ct della Spagna, Luis Enrique, alla figlia Xana, scomparsa a soli 9 anni nell'agosto del 2019, che oggi avrebbe compiuto 13 anni. In bicicletta nelle prime ore del mattino, Luis Enrique ha ricordato così la piccola. "Siamo già al 14esimo giorno di ritiro. Oggi non solo giochiamo contro la Germania. È un giorno molto speciale perchè Xanita avrebbe compiuto 13 anni", aggiunge.

È il giorno di Spagna-Germania, ma per il ct Luis Enrique il pensiero in questo 27 novembre va a sua figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore quando aveva solo nove anni. Il 29 agosto 2019 il tecnico asturiano, che proprio per stare vicino a sua figlia si era preso una pausa dal calcio, aveva annunciato la morte della piccola.