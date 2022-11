Messico e Polonia "preferiscono" non farsi male. Reti inviolate anche nel terzo match della giornata

Alla fine della prima giornata il gruppo C mostra una classifica inimmaginabile: Arabia Saudita a 3 punti dopo la clamorosa vittoria sull'Argentina, Messico e Polonia a quota 1, Albiceleste fanalino di coda. Le squadre guidate da Martino e Michniewicz sembra che alla fine si accontentino del pari, rinviando il possibile assalto al primato del girone; uno scenario che appariva da fantacalcio, ma la sconfitta di Messi e compagni ha aperto a qualsiasi esito. Nel primo tempo è il Messico del “napoletano” Hirving Lozano a rendersi più pericoloso.

gettyimages Mondiali Qatar 2022 - Hirving Lozano

La Polonia, che nell'undici iniziale schiera 6 calciatori che giocano nel nostro campionato (sui 10 complessivamente convocati), non riesce ad essere realmente insidiosa.

(GettyImages/ApPhoto) Mondiali Qatar 2022, Szczesny, Kiwior, Glik, Bereszynski, Zalewski, Zielinski

PRIMO TEMPO Al quinto prima occasione della gara per il Messico. Lozano sfrutta un errore in disimpegno della retroguardia polacca, guadagna il fondo e fa partire un tiro-cross che attraversa pericolosamente tutta l'area piccola: sul secondo palo Vega non riesce a correggere in rete. Al 26esimo traversone col mancino di Herrera, lo stesso Vega colpisce di testa alle spalle di Cash: la palla termina a centimetri dal palo alla sinistra di Szczesny, che sembrava comunque essere sulla traiettoria. Dopo 30 minuti di partita la Polonia rimane inoffensiva, ma Il Messico continua a faticare a trovare varchi nella retroguardia biancorossa; tanta densita' a centrocampo. Al 45esimo Sanchez sfrutta una palla vagante al lato corto dell'area di rigore e calcia di prima intenzione: Sczcesny non si fida della presa e respinge in calcio d'angolo. Fine del primo tempo: una frazione dominata essenzialmente dalla paura di perdere più che dalla volontà di costruire gioco.

SECONDO TEMPO Nella ripresa, al 54esimo, check VAR: Lewandowski protesta infatti per una trattenuta di Moreno, che non gli ha permesso di arrivare sul pallone prima di Ochoa. Beath, che inizialmente non aveva assegnato il rigore, decreat il penalty.

Ma al 57esimo Robert Lewandowski si fa ipnotizzare da Ochoa, pubblico messicano in visibilio.

(GettyImages) Mondiali di calcio Qatar 2022, Messico - Polonia, la reazione di Robert Lewandowski alla parata di Guillermo Ochoa