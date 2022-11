Le storie dei Metromen, migranti a 290 euro al mese: ma l'importante è sopravvivere

In qualche modo sono diventati un’attrazione. I turisti hanno iniziato a riprenderli con i telefonini, a farsi selfie. E così alcuni “metromen” hanno deciso di stare al gioco. Forse anche per far passare più velocemente le oltre 10-11 ore di turno quotidiano.

Sono sempre gentili. Disponibili. Pronti a rispondere alla richiesta di aiuto dei turisti che si spostano da una parte all’altra di Doha. Ormai tutti li conoscono come “metromen”. Sono ad ogni angolo. Sono migliaia. E sono stati ingaggiati per i mondiali di calcio in Qatar semplicemente come “segnaletica umana” per indicare le stazioni della metro.

Li riconosci perché hanno una pettorina gialla. Una manona di cartone per indicare la direzione. E soprattutto perché a precederli è la loro voce: “Metro, this way! Metro, this way!” (“Metro, questa direzione”).

Per il governo del Qatar è il modo per assicurare ai lavoratori delle abitazioni dignitose. Per molti osservatori invece è il modo per ghettizzarli, e tenerli a distanza dai luoghi del turismo.

Ha 30 anni. Viene dal Ghana. E’ arrivato qui appena 1 mese fa. Con un contratto di lavoro di 3 mesi. Vive nell’Asian City, un maxi insediamento costruito proprio per ospitare una parte dei lavoratori migranti arrivati in Qatar per i Mondiali di calcio: il compound può ospitare fino a quasi 70mila persone e si trova esattamente nell’ “Asian Town” di Doha. E’ possibile trovare supermercati, negozi di abbigliamento, una parafarmacia e poi almeno 4-5 uffici di cambio, che forniscono anche il servizio di invio del denaro all’estero.

Ma dietro a quella pettorina gialla, quella manona di cartone, ci sono storie, persone, che hanno scelto di venire in Qatar a fare questo lavoro “perché nel mio Paese è peggio”. Per ovvi motivi non useremo né le loro foto. Né i loro nomi. Ce lo hanno detto con chiarezza: “Rischiamo di essere puniti”.

“In Ghana facevo il barbiere, ma avevo pochi clienti e poi si guadagna poco. Sono arrivato a ottobre. Per venire qui ho pagato 4000 Cedi (la moneta del Ghana, pari a circa 260 euro) all'agenzia di intermediazione, che si è occupata del viaggio e del visto”.

Il grande paradosso è che i “metromen” possono essere considerati i fortunati della grande massa di migranti arrivata in Qatar per lavorare. Non sono costretti a lavorare sotto al sole a temperature disumane. Non sono tra quelli che hanno visto morire migliaia di colleghi nei cantieri per costruire gli stadi.

In tasca un contratto di 3 mesi. E la speranza di estenderlo prima della fine. In caso contrario, la speranza di poter mettere da parte i soldi per l’intermediazione e tornare presto. Il Qatar, infatti, sarà la sede della Coppa d’Asia di calcio a giugno e luglio 2023. Poi ci sarà l’Expo 2023.

La paga mensile è 1100 riyal. 1 riyal vale 26 centesimi di euro. Quindi, circa 290 euro.

“Non è molto. Ma a fine mese voglio mandare dei soldi alla mia famiglia”.

In Ghana ha lasciato moglie e figlia di appena 2 anni. Sullo schermo del telefonino ha la sua foto: è bellissima, con 2 occhi color pece ma luminosissimi.

“La società ci dà il posto dove dormire e il mangiare. Quindi in qualche modo ci diamo da fare per farci bastare la paga”. La paga è a fine mese. Appena arrivati a tutti loro è stato dato un anticipo di 100 riyal (26 euro). Dopo circa 3 settimane in tasca ne ha ancora 30. Una parte li ha spesi per comprare una sim card dati per il telefonino per poter fare le videochiamate con la sua famiglia. Ma sua moglie in Ghana non ha lo smartphone, così deve aspettare che sia in compagnia di amici per poter telefonare. E allora per sentirla ha usato la linea tradizionale, ma raramente perché costa troppo: quasi 3 euro per soli 3 minuti.

Non per questo ha dimenticato il valore della generosità: ha prestato 10 riyal a un suo collega di lavoro che ne aveva bisogno: “Quando potrà, me li restituirà”.