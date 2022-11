Olanda - Ecuador 1-1: Cody Gakpo chiama, Enner Valencia risponde

All'Olanda non basta il secondo gol consecutivo di Cody Gakpo per superare un coriaceo Ecuador, capace di strappare un pareggio per 1-1. La rete sudamericana porta la firma del solito Enner Valencia, che si ripete dopo la doppietta all'esordio prendendosi quindi la vetta della classifica marcatori a quota 3 gol (costretto poi ad uscire addirittura in barella). Ecuadoriani fermati anche da un palo.

Una deludente Olanda si salva con l'Ecuador. Orange che stentano e che vengono braccati dopo il gol del vantaggio che li illude. I sudamericani, invece, fanno un figurone, prendono per il bavero l'avversario, segnano due gol (uno annullato), timbrano una traversa e dominano per larghi tratti del match tanto che, alla fine, l'1-1 sta benissimo agli orange. Il risultato, tra l'altro, elimina matematicamente il Qatar, visto che le due squadre guidano il girone A con 4 punti e i padroni di casa restano a 0 con una sola gara da giocare, ancora in corsa, invece, il Senegal con 3 punti.

Pronti via e dopo neanche sei giri d'orologio dal fischio d'inizio, gli Orange passano subito avanti con il secondo gol consecutivo di un ispirato Gakpo, bravo ad indovinare il mancino dal limite dell'area che vale l'1-0.