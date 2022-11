All'Ecuador la gara d'esordio ai mondiali di calcio 2022: Qatar battuto 2-0

Una doppietta di Enner Valencia decide la gara inaugurale dei Mondiali di Qatar 2022, con l'Ecuador che si impone 2-0 sui padroni di casa nella prima sfida del gruppo A. La nazionale sudamericana trova le due reti nel primo tempo per poi controllare la blanda reazione del Qatar e chiudere senza troppi problemi la gara. Il primo brivido della partita arriva già al 3' con un gol di Valencia , annullato però dall'arbitro italiano Orsato dopo il consulto con il Var per fuorigioco.

Ma la gioia del primo gol del mondiale 2022 per l'attaccante del Fenerbahçe è solo rimandata. Al 16' Valencia si presenta a tu per tu con Al Sheeb ma. al momento del dribbling, viene atterrato dal portiere che lo trattiene per la caviglia. Orsato non ha dubbi ed indica il dischetto . Valencia non sbaglia il rigore per l'1-0.