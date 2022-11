Bodyguard neonazi al seguito della Polonia, il responsabile della sicurezza di Lewandowski è un caso

Un bodyguard con simpatie neonaziste a capo della sicurezza del bomber del Barcellona e della nazionale polacca, Robert Lewandowski. Sarebbe questo il profilo di Dominik G., detto “Grucha”, assunto nel marzo scorso dalla Federcalcio di Varsavia.

L'uomo è sotto processo per aver fatto parte di un gruppo criminale di ispirazione neonazista a Bialystok. Ad annunciarlo, a una settimana dalla partenza della Polonia per i Mondiali in Qatar, il sito web Wirtualna Polska, ripreso anche dall'agenzia di stampa polacca Pap.

Secondo l'accusa “Grucha” faceva parte di una banda di una cinquantina di persone che si occupava di risse e rapimenti, guadagnando soldi con la prostituzione; nella sua abitazione la polizia aveva sequestrato materiale neonazista.

L'uomo, a partire dal 2000, sarebbe diventato uno dei leader degli skinhead di Bialystok, e allo stesso tempo degli hooligans della locale squadra di calcio, la Jagiellonia.

Arrestato nell'ottobre 2014, dal novembre 2020 figura tra gli imputati del processo contro la banda neonazista. Il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, ha confermato che l'assunzione di “Grucha” è stata una sua idea, ma ha detto di non essere a conoscenza delle accuse contro l'uomo, e che lo ritiene adatto al ruolo di guardia del corpo. Kulesza era diventato presidente del Jagiellonia nel 2010.

Lo stesso “Grucha”, interpellato da Wirtualna Polska, ha ammesso di essere imputato nel processo contro la banda, ma ha anche sostenuto di respingere ogni addebito che gli è stato contestato e di non condividere le idee del gruppo. Nessun commento per ora dallo staff di Lewandowski.