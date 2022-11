Qatar, ci siamo: domenica al via, tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa del Mondo 2022

Già vediamo il fischietto del direttore di gara tra le labbra. Il calcio d'inizio di Qatar - Ecuador, allo stadio Al Bayt, ormai è a un passo: domenica 20 novembre, alle 17 (ora italiana), si alzerà il sipario sulla 20esima edizione della Coppa del Mondo di calcio . Un torneo atteso, discusso, talora sostenuto e non di rado avversato per più ragioni, destinato comunque - questo è certo - a far parlare di sé.

Le cifre principali: Italia grande assente, protagoniste 32 squadre suddivise in 8 gironi . Dalla prossima edizione il numerò crescerà coinvolgendo ben 48 nazionali.

64 dunque le partite. La Rai coprirà integralmente la manifestazione garantendo dirette tv, radio e web con le telecronache delle sfide e con tantissimi approfondimenti anche multipiattaforma.

E si aggiunge una novità importante perché sarà possibile seguire gli incontri in 4k. Telecomando puntato sul canale 101 della Rai, per gustare le partite in altissima definizione. Lucentezza e nitidezza ancor più spiccate permetteranno, di fatto, di sentirsi sul terreno di gioco.

Tornando sul versante sportivo, in assenza degli Azzurri, ci potremo - parzialmente - consolare con i calciatori che militano nel nostro campionato scelti dalle rispettive nazionali. Saranno 70 gli “italiani” in Qatar. La Serbia ne avrà ben 11; in definitiva potrebbe allestire una formazione tutta “tricolore”. Quanto alla ripartizione per club, la Juventus è prima con 11 atleti, alle spalle Inter e Milan a quota 7. E ci saranno anche tre calciatori che giocano in Serie B.