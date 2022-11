Il Qatar taglia gli investimenti a Londra dopo il divieto di pubblicità su autobus e metropolitana

Niente pubblicità del Qatar sui trasporti di Londra per protesta contro i diritti violati. Il Paese arabo risponde con un taglio degli investimenti nel Regno Unito. Lo riferisce il Financial Times .

La decisione degli inglesi risale in realtà a tre anni fa, quando il sindaco Sadiq Khan impose il divieto di pubblicità sui mezzi di trasporto per tutte le aziende che violano i diritti LGBTQIA+ comprese società del Pakistan, Brunei e Arabia Saudita.

Adesso, dopo le polemiche e le censure in Qatar sulle manifestazioni di dissenso dei calciatori a cui è stato di fatto impedito di indossare la fascia arcobaleno “One Love ” , la società Transport for London (TfL) ha dichiarato che non saranno più ammesse pubblicità del Qatar.

Il Paese ospitante i Mondiali di calcio ha reagito facendo trapelare alla stampa che a questo punto saranno rivisti alcuni investimenti, anche se non si hanno dettagli precisi e non si sa che impatto avrà la scelta sull'economia inglese. Bisogna considerare che negli ultimi due decenni il Qatar è diventato uno dei maggiori investitori a Londra attraverso il fondo sovrano da 450 miliardi di dollari: la Qatar Investment Authority possiede i grandi magazzini Harrods, l'iconico edificio Shard, è comproprietaria di Canary Wharf, possiede Chelsea Barracks, gli hotel Savoy e Grosvenor House e ha una partecipazione del 20% nell'aeroporto di Heathrow.