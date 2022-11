Mondiali, ottimi ascolti per la Rai: share oltre il 25% per match serali. Sfiora il 30 tra i giovani

L'Italia non c'è “ma non si vede”, verrebbe da dire. Lo confermano gli ascolti dei Mondiali, nel segno di ottimi riscontri; e ad attestarlo sono più dati: dalla mole complessiva, alla capacità di catturare l'attenzione anche dei più giovani. Un successo a cui concorre la copertura multipiattaforma da parte della Rai, tra tv, radio, web e social.

Le partite

I nove incontri trasmessi su Rai1, prevalentemente dalle ore 20, hanno registrato in media un ascolto di 5 milioni di persone, con uno share del 26,3%. Di particolare rilievo, inoltre, e sopra la media, è appunto il risultato tra il pubblico con età comprese tra i 20 e i 34 anni: in questo caso lo share si attesta a quota 29,1%.

Ad attirare di più l’attenzione è stata finora la partita Argentina-Messico, giocata ieri sera: ha toccato quota 6 milioni e 357 mila di ascolto medio e ha raggiunto il 31,6% di share.

Grandi riscontri di pubblico hanno ottenuto le sfide in onda su Rai2 (cinque trasmesse alle 11 di mattina, cinque alle ore 14 e cinque alle ore 17): sono stati superati complessivamente i due milioni di ascolto medio pari al 18,7% di share. Lo share è salito al 22,3% tra il pubblico di età comprese tra 20 e 34 anni. Al momento la partita più seguita su Rai2 è stata Portogallo-Ghana con una media di 3 milioni 125 mila spettatori e uno share del 24,4%.

Una manifestazione multipiattaforma

Di rilievo i risultati di Rainews.it e RaiPlay. Sul versante web, si sono registrate punte di 840mila pagine visitate, 115mila visualizzazioni video, 137mila sul fronte live, 245mila sulla maratona informativa dei match.

Quanto a RaiPlay, nel periodo dal 20 al 24 novembre sono stati oltrepassati i 18 milioni di visualizzazioni. Di queste il 12,8% con le dirette e il 5,2% con l’on demand. Nello specifico, i contenuti a richiesta sono stati fruiti per la maggior parte tramite smartphone, il 57%, e in maniera notevole da parte dei giovanissimi. I ragazzi con una età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno contribuito per il 23% alle visualizzazioni totali risultando di gran lunga la fascia di età più interessata ai contenuti online.

Grazie ai Mondiali la Rai è leader, nel periodo dal 20 al 24 novembre, negli ascolti digitali sul totale mercato (fonte Auditel on Line). Si attesta su una media quotidiana del 56% in termini di totale “Tempo Speso” dall’intera platea digitale (in diretta e on demand) con punte del 70 % sul live. La piattaforma del servizio pubblico RaiPlay ha segnato in soli cinque giorni un aumento del 100 % nella giornata media in termini di visualizzazioni.

L'Amministratore Delegato

“E’ la dimostrazione che mandare in onda queste partite rientra senz’altro tra i compiti del servizio pubblico”, ha rimarcato l’Amministratore Delegato della Rai, Carlo Fuortes. “Questi mondiali - ha continuato - stanno raccontando a tutti gli italiani, giorno dopo giorno, gli appassionanti cambiamenti in atto nel mondo del calcio con tutti i risvolti sociali, economici e politici a livello planetario”.