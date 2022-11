Mondiali, le regole per sapere chi si qualifica agli ottavi in casi di punteggio pari

Gironi di qualificazione da 4 squadre. Agli ottavi passano 2 squadre per ciascuno degli 8 raggruppamenti. Ma cosa succede se più o più squadre finiscono questa prima fase a pari punti?

Le regole sono fissate dalla Fifa, e sono un po' diverse da quella alle quali siamo abituati nei tornei europei.

I passaggi da seguire sono questi:

1- Migliore differenza reti totale nelle 3 partite del girone;

In caso di ulteriore parità si passa al criterio successivo:

2- Maggior numero di gol segnati

Se anche in questo caso si registra una parità

3- Maggior numero di punti negli scontri diretti

Ma anche in questo caso, si potrebbe non sciogliere il nodo. E allora si va al criterio successivo:

4- Migliore differenza reti negli scontri diretti

Criterio successivo:

5- Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

Se ancora tutto questo non basta, allora:

6- Classifica disciplina: -1 punto per il giallo, -3 punti per rosso da doppio giallo, -4 per rosso diretto, -5 in caso di giallo e poi rosso diretto

Molto difficile, ma non impossibile che ancora 2 squadre si ritrovino a parità di punti, e allora a quel punto il passaggio agli ottavi sarà deciso dal fato:

7- Sorteggio