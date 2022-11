Qatar 2022: sale la tensione in vista del match tra Stati Uniti e Iran

Sale la tensione alla vigilia di Iran-Stati Uniti, partita decisiva per la sorte delle due nazionali ai Mondiali ma anche sfida dai forti risvolti politici tra Paesi "nemici".

Il team americano ha un imperativo: battere l'Iran o tornare a casa. "Dobbiamo vincere la partita", ha detto il centrocampista Usa Gio Reyna, "non stiamo davvero pensando a nient'altro, solo tre punti e poi è passato il turno". Elogiata come la migliore generazione del calcio americano, la squadra Usa era arrivata ​​terza nelle qualificazioni mondiali, dietro Canada e Messico. Ora affronta l'ultima partita di questa fase a gironi e vuole vincere. "La cosa più importante è che controlliamo l'esito del nostro viaggio in questo torneo con l'ultima partita contro l'Iran", ha detto il centrocampista Weston McKennie. "Quindi il prossimo passo è scendere in campo e ottenere i tre punti contro l'Iran".

Un pareggio o una sconfitta eliminerebbero gli americani, che finora hanno totalizzato solo due punti con Galles (1-1) e Inghilterra (0-0). Il gruppo B della fase a gironi è guidato dalla squadra inglese con 4 punti, seguita dall'Iran con 3, dagli Stati Uniti con 2 e dal Galles con 1.

Il match, in programma domani 29 ottobre, alle 20:00 italiane, è per gli Stati Uniti anche un'occasione di rivincita dopo la sconfitta subita ai mondiali del '98 in Francia, quando l'Iran si impose per 2-1 sulla squadra Usa decretandone l'eliminazione.

L'Iran protesta con la Fifa

Rivincita preceduta da un clima di tensione. La federazione calcistica iraniana si è lamentata con la Fifa dopo che l'emblema della Repubblica islamica è stato rimosso dalla sua bandiera nei post sui social media dalla squadra degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno affermato di aver deciso di non utilizzare la bandiera ufficiale dell'Iran per mostrare "sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali", nel mezzo delle proteste antigovernative di massa nel paese.

"Ci auguriamo di assistere a una partita pacifica e competitiva", ha detto un portavoce del dipartimento di Stato alla Cnn.