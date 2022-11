L'Olanda si impone sul Senegal negli ultimi scampoli della sfida. Finisce 2 a 0

Per Louis Van Gaal fiato sospeso fino all'84esimo quando Gakpo riesce a violare la porta del Senegal. Fino a quel momento gli attacchi degli “orange” sono stati neutralizzati o contraddistinti da troppi errori. Alla fine, allo stadio Al-Thumama di Doha, è 2 a 0 per l'Olanda, risultato messo in cassaforte dal raddoppio al 99esimo di Klaassen.

Nella prima frazione, al quinto, Olanda subito pericolosa con Gakpo che con il suo inserimento in profondità per poco non riesce a trovare il compagno Janssen al centro dell'area. Al sedicesimo colpo di testa dello stesso Gakpo, Blind arriva con i tempi giusti sul lato opposto e di testa manda sul fondo. 3 minuti dopo ancora ripartenza dell'Olanda che affonda sulla destra, la palla arriva a De Jong in area, un dribbling di troppo e non c'è più il tempo per il tiro. Gli “orange” conquistano la supremazia territoriale, ma faticano a trovare i varchi giusti, e soprattutto si registrano troppi errori su entrambi i fronti. Al 40esimo, ultima azione da appuntare sul taccuino, Berghuis arriva al tiro dai 20 metri; la palla sorvola la traversa non di molto.