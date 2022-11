Svizzera - Camerun 1-0: virale il gesto di rispetto di Embolo, che non festeggia il gol

La Svizzera si impone 1-0 contro il Camerun , nell'esordio Mondiale.

In tanti aspettavano l'esordio i “green lions”, i leoni del Camerun. Una team molto amato (anche Buffon ha dichiarato di tifare per loro ). Una squadra di outsider che ce l'hanno fatta ad entrare nel gotha del calcio. Nel ‘90 il Camerun fu la prima squadra ad arrivare ai quarti di finale, ma di quell'anno la storia ricorderà per sempre la vittoria contro i campioni in carica dell’Argentina .

La prima occasione per i verdi arriva al 10’. Mbuemo fugge in verticale e impegna Sommer di sinistro, la palla arriva a Toko-Ekambi che calcia alto. La partita prosegue equilibrata e corretta, con un possesso palla esattamente a metà per tutto il primo tempo. Al 30’ Svizzera inverte gli esterni d'attacco: Shaqiri va a sinistra, Vargas a destra. Il Camerun regge benissimo il confronto contro gli elvetici che risultano più lenti di quel che ci si aspettava, sostenuto dalle vuvuzela comparse all’Al Janoub Stadium.

Al 35’ la prima ammonizione è per il Camerun, per Collins Fai che ha realizzato un fallo su Elvedi. E si va tutti al riposo dopo 2 minuti di recupero.