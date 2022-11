Mondiali di calcio, i tifosi israeliani potranno volare in Qatar insieme ai palestinesi

Tifosi israeliani e palestinesi potranno recarsi a Doha con voli speciali diretti per assistere ai Mondiali di calcio. Lo ha annunciato la Fifa, precisando che è stato raggiunto un accordo tra Qatar e Israele, nonostante i due Paesi non abbiano relazioni diplomatiche.

I voli charter diretti saranno temporaneamente attivi, solo nel periodo dei Mondiali, tra l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e lo scalo internazionale Hamad di Doha da una compagnia aerea già operativa in Qatar. I tifosi dovranno essere in possesso del biglietto per assistere alla partita e di uno andata e ritorno da e per il il Paese del Golfo che dal 20 novembre ospiterà le partite.

I servizi consolari per i cittadini israeliani saranno forniti in coordinamento con il ministero degli affari esteri israeliano attraverso una compagnia di viaggi internazionali privata con sede a Doha, mentre i palestinesi avranno accesso ai servizi consolari preso l'ambasciata del loro Paese a Doha.

“Siamo lieti che sia stato raggiunto un accordo per consentire ai tifosi israeliani e palestinesi di visitare il Qatar e assistere alle partite - ha commentato il presidente della Fifa Infantino - Il calcio ha il potere di unire le persone, trascende tutti i confini, attraversa le frontiere e promuove l'unità come nient'altro. La coppa del Mondo è simbolo definitivo del potere unificante del calcio e lo storico annuncio di oggi fornisce una piattaforma per migliorare le relazioni in tutto il Medio Oriente”.

Un portavoce di Q22 ha dichiarato: “Da quando abbiamo vinto i diritti per ospitare la Coppa del Mondo, abbiamo sempre detto che tutti i tifosi avrebbero potuto assistere alle partite in Qatar. L'annuncio di oggi dimostra il nostro impegno a rispettare le politiche della Fifa e i requisiti di ospitalità".