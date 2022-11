Australia batte Tunisia 1-0, si riaccende la speranza per gli australiani di passare agli ottavi

All’inizio del primo tempo vediamo una partenza aggressiva degli australiani, i 'Socceroos', proiettati in avanti che cercano di costruire azioni finalizzate chiaramente al goal, mentre la Tunisia continua a giocare di rimessa. L'Australia continua a sorprendere la squadra avversaria che fatica ad uscire dalla propria metà di campo. Gli esterni australiani avanzano lateralmente e i tunisini non riescono più a gestire il gioco. Al 20’ la Tunisia riesce a crearsi la prima situazione per andare in rete, senza riuscire a concludere, pallone troppo alto. E al 23’ arriva il vantaggio per l’Australia con la rete di Duke. Al 40’ arriva una grande occasione per la Tunisia, ma il pallone viene respinto. Anche nei 5’ di recupero del primo tempo, i tunisini si avvicinano alla rete senza concludere. Australia in vantaggio nel primo tempo con la rete di Duke. La Tunisia cerca di reagire ma non riesce a concludere. Fine primo tempo a favore dell’Australia che ha gestito bene tutta la partita.