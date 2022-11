Avanti agli ottavi Francia e Australia, è la seconda volta per la nazionale dell'Oceania

La notizia dopo i match delle 16 si tinge di gialloverde, i colori dell'Australia. La nazionale di Arnold batte la Danimarca e conquista gli ottavi di finale. E' la seconda volta per i “socceroos”. Non balza agli occhi il passaggio del turno della Francia, che la squadra guidata da Deschamps aveva già in tasca. I “bleus" si svegliano nella ripresa, ma non basta. E' la Tunisia a portare a casa i 3 punti; la vittoria contestuale degli australiani sbarra però la strada alla nazionale nordafricana.

Tunisia-Francia Nella prima frazione, che si conclude a reti bianche, i tunisini avrebbero meritato il gol del vantaggio per quanto prodotto. Pochi giri d'orologio e la nazionale nordafricana firma a sorpresa la rete del vantaggio, ma è un'illusione. All'ottavo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Ghandri trafigge d'esterno al volo Mandanda; il guardalinee, però, segnala subito il fuorigioco. La Francia, zeppa di riserve, sembra già con la testa agli ottavi di finale. Nella ripresa, al 58esimo, la Tunisia capitalizza la supremazia con un gol da incorniciare di Khazri: progressione del numero 10 che parte da centrocampo, supera due avversari e angola lentamente il pallone all'angolino con il mancino. La Francia aggiunge qualità grazie a innesti di cui non si può fare a meno; entrano infatti tra gli altri Mbappè, Griezmann, Rabiot. La nazionale transalpina cambia marcia e firma il pareggio nell'ultima parte dell'ennesimo recupero-monstre. E' Griezmann al 98esimo a metterci lo zampino, ma il direttore di gara - il neozelandese Conger - annulla per fuorigioco dopo un controllo al Var oltre il 100esimo minuto. Sipario, vittoria per nulla dolce per i tunisini.

Australia-Danimarca Tutt'altro stato d'animo per la nazionale australiana che brinda al passaggio del turno! Primo tempo povero di emozioni in cui l'Australia, forte della sua posizione in classifica, gioca la sua partita. La Danimarca, costretta a vincere, non riesce a pungere, creando poche occasioni per poter passare in vantaggio. Al decimo Skov Olsen guadagna il fondo, palla in area a rimorchio per Lindstrom che va al tiro di prima intenzione; la conclusione però viene murata. Un minuto dopo Jensen pescato in profondità, entra in area e va alla conclusione di potenza: para Ryan. Poi poco altro. Nel secondo tempo “Socceroos” in vantaggio al 60esimo. Azione solitaria di Leckie, che ubriaca di finte Maehle e con il sinistro in area trova l'angolo vincente.



E' il momento chiave che di fatto chiude l'incontro. La Danimarca prova a violare la porta difesa da Ryan anche con il “collega” Schmeichel, ma niente da fare.







L'Australia conquista gli ottavi grazie a una partita giocata bene dal punto di vista tattico, concedendo poco agli avversari. I danesi non sono riusciti a capitalizzare le poche occasioni create, finendo poi per scoprirsi e subire gol in contropiede.

