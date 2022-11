Reti inviolate tra Uruguay e Corea del Sud. Il risultato riflette l'equilibrio sul campo

PRIMO TEMPO

Nelle prime battute il pallino del gioco è in mano alla Corea che attacca prevalentemente a destra: l'Uruguay difende con ordine ma non trova spazi in avanti. Al 22esimo Uruguay pericoloso: Nunez non riesce a deviare sul cross da destra per battere a rete.

Grande occasione per la Corea al 33esimo: Hwang calcia da dieci metri su un preciso cross dalla destra, palla alta sulla traversa.

Dieci minuti dopo opportunità per la Celeste sugli sviluppi di un corner: Godin sale di testa e colpisce in pieno il palo.