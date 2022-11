Qatar, il peso economico delle "stelle" delle Nazionali: prima l'Inghilterra, ultimo il Costa Rica

Un podio che vede sul gradino più alto l'Inghilterra, quindi il Brasile; al terzo posto, la Francia. Parliamo della classifica che aggrega il valore di trasferimento dei calciatori delle Nazionali pronte a sfidarsi ai Mondiali.

Le squadre

Secondo i dati resi noti dal Cies Football Observatory Weekly Post, si va dai 23 milioni complessivi per i 26 calciatori della rosa del Costa Rica, al miliardo e mezzo di euro dei giocatori inglesi. Il Brasile, al secondo posto, vanta un valore di trasferimento totale di 1,45 miliardi. Chiude il podio la Francia, con un ammontare di 1,34 miliardi di euro.

A completare la top 5 troviamo anche la Spagna (1,2 miliardi) e il Portogallo (1,1 miliardi), con la Germania (sesta a 1,0 miliardi) ultima a superare il miliardo nella valutazione.

L'Argentina è ottava, dietro anche all'Olanda con un valore di 748 milioni (756 milioni invece per gli Orange). A chiudere la top 10 troviamo Uruguay (590 milioni) e Belgio (562 milioni). In fondo alla classifica, invece, Australia (38 milioni), i padroni di casa del Qatar (29 milioni) e, come anticipato, il Costa Rica, ultimo a 23 milioni.

I calciatori

Il giovane talento del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, ha il valore di trasferimento più alto tra tutti i giocatori della Coppa del Mondo: 202 milioni di euro. Vinícius Junior, brasiliano del Real Madrid si attesta a quota 200 milioni. Il francese Kylian Mbappé è “medaglia di bronzo” (185 milioni).

In totale gli 832 giocatori presenti in Qatar hanno un valore di 15 miliardi.