Viaggio pagato per 1600 tifosi per parlare bene del Qatar

Fino a 1.600 tifosi delle squadre che si sono qualificate per la Coppa del Mondo di calcio saranno reclutati per un viaggio tutto pagato in Qatar per cantare nella cerimonia di apertura del torneo. I documenti visti dall'Associated Press affermano che i tifosi rimarranno in Qatar per almeno due settimane promuovendo contenuti positivi sui social media sulla nazione ospitante.

I fan di tutte le 32 squadre sono necessari per una sezione della cerimonia di cinque minuti a tema prima che il Qatar affronti l'Ecuador nella partita di apertura del 20 novembre. Eseguiranno un coro di tifosi specifica per ogni paese. Funzionari del Qatar affermano che fa parte di un progetto a lungo termine per migliorare la Coppa del Mondo.

Gli ospiti dovranno cantare una canzone per ogni nazionale, selezionata dagli organizzatori. “Noi condivideremo con te la canzone selezionata per il tuo Paese", si legge nel messaggio inviato dal Qatar.

Il programma esclude “persone con una chiara affiliazione politica”,

A tutti verrà chiesto di contribuire anche con una campagna social con hashtag #iamafan. “Ai tifosi verrà chiesto di ”inserire, quando sono appropriati" contenuti forniti dall'organizzazione qatarina e supportare la Coppa del Mondo linkando e condividendo post".

”Non ti stiamo chiedendo - si legge ancora nel documento - di essere un megafono del Qatar, ma ovviamente non sarebbe apprezzato se tu screditassi il Paese e il campionato".