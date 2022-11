“Quando il cibo diventa protagonista”, il panel che parla dell’arte della cucina anche sullo schermo

“Quando il cibo diventa protagonista”, è il titolo dell’evento speciale organizzato da ITTV Forum&Festival assieme all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, sotto gli auspici del Consolato generale d’Italia a Los Angeles, e in collaborazione con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, il prossimo 14 novembre in occasione dell’apertura della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, progetto, ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La settimana della Cucina Italiana nel Mondo viene sviluppata all’interno di un gruppo di lavoro che coinvolge anche ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e ICE, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Il rapporto tra cinema e cibo è da sempre molto forte. Sin dagli albori il grande schermo ha creato un simbiotico rapporto con l’arte della cucina. Poi la televisione con documentari, i talent show, i cooking show, la cucina in diretta nei programmi di intrattenimento hanno portato all’esplosione dei contenuti dove i contenuti gastronomici, in particolare quelli a tema Italia, sono diventati sempre più protagonisti.

Nel teatro dell'Istituto di Cultura, quindi, sarà proiettato “Gli Amigos” mediometraggio di Paolo Genovese con Stefano Fresi e Massimo Bottura: un viaggio nel territorio di origine e produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. A seguire si terrà il panel dal titolo: “Quando il cibo diventa protagonista”, con lo chef e produttore, nonché Brand Ambassador del Parmigiano Reggiano negli USA, Michele Casadei Massari, il produttore esecutivo Jeremy Spiegel e lo chef Mattia Agazzi. Un momento di riflessione sull’importanza del cibo nell’audiovisivo.

Basterebbe pensare a quanti film e serie tv sarebbero diversi se non ci fossero determinati cibi. Senza dimenticare quelli che proprio nel titolo esplicitano il rapporto con determinati prodotti. Ma quel cibo che vediamo riflesso sullo schermo è anche cultura, un modo differente per farci conoscere storie e tradizioni di altri Paesi.

Tra i tanti titoli, le serie tv: Searching for Italy di Stanley Tucci, 2 Broke Girls, Ugly Delicious, Chef’s Table, Food Wars. O i film com Mangiare bere uomo donna di Ang Lee, Il pranzo di Babette di Gabriel Axel, Kitchen di Yoshimitsu Suzuki, Delicatessendi Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Il gusto dell’anguria di Tsai Ming-liang, Chocolat di Lasse Hallström, La grande abbuffata di Marco Ferreri, Big Night di Stanley Tucci, Ratatouille diretto da Brad Bird e Jan Pinkava, Pomodori verdi fritti di Jon Avnet.

ITTV Forum&Festival sin dall’inizio ha puntato e creduto nella promozione del Made in Italy, delle sue eccellenze dell’audiovisivo e dell’arte in generale. Ma ha fatto di più: ha promosso in maniera originale i territori ricchi di fascino e storia che con i propri prodotti hanno reso l’Italia famosa in tutto il mondo. Nel corso delle edizioni ITTV ha sempre posto in primo piano i brand italiani del cibo offrendo l’opportunità concreta della creazione in diretta di piatti, dal salato al dolce, fino alla preparazione di cocktail, degustazione di vini pregiati, grazie alla maestria di chef stellati, dei più importanti barman e sommelier italiani, valorizzando la cucina italiana di qualità a Los Angeles.