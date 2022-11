Cnn: l'Iran ha minacciato le famiglie dei giocatori della nazionale

Le famiglie dei giocatori della squadra di calcio iraniana ai Mondiali in Qatar sarebbero state “minacciate di arresto e tortura se i giocatori non si comporteranno bene”, in vista della partita contro gli Stati Uniti: lo scrive la Cnn, citando "una fonte coinvolta nella sicurezza dei giochi".

In seguito al rifiuto dei calciatori iraniani di cantare l'inno nazionale nella loro partita di apertura contro l'Inghilterra il 21 novembre, la fonte ha detto che i giocatori sono stati convocati a un incontro con membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. In quell'occasione sarebbe stato detto loro che le loro famiglie avrebbero affrontato "violenze e torture" se non avessero cantato l'inno nazionale o se avessero aderito a qualsiasi protesta politica contro il regime di Teheran. I giocatori cantarono poi l'inno in occasione del secondo match del torneo contro il Galles, vinto per 2-0.